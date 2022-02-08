Иммунолог Крючков рассказал, в каком случае больным с «омикроном» стоит обращаться к врачу

Короткая ссылка
Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, что при инфицировании штаммом коронавируса «омикрон» стоит обратиться за врачебной помощью в том случае, если температуру не удаётся сбить в течение нескольких дней.
Иммунолог Крючков рассказал, в каком случае больным с «омикроном» стоит обращаться к врачу
  • Gettyimages.ru

Температура — индивидуальный параметр. Она зависит не только от того, чем заболел человек, но и от возраста пациента и наличия у него каких-либо хронических заболеваний, рассказал он в беседе с «Известиями».

«На популяционном уровне — да, характерна стала относительно невысокая температура, до 38—38,5 °С. К врачу стоит обращаться в случае, если вы не можете сбить температуру в течение нескольких дней. Если человек относительно здоровый, то высокой температурой считается значение 38,5 °С. Но эксперты рекомендуют сбивать температуру на значении 38 °С», — заключил Крючков.

Ранее член-корреспондент РАН, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта, профессор Пётр Чумаков в беседе с URA.RU рассказал, как коронавирус проникает в организм.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить