Иммунолог Крючков рассказал, в каком случае больным с «омикроном» стоит обращаться к врачу

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, что при инфицировании штаммом коронавируса «омикрон» стоит обратиться за врачебной помощью в том случае, если температуру не удаётся сбить в течение нескольких дней.

Температура — индивидуальный параметр. Она зависит не только от того, чем заболел человек, но и от возраста пациента и наличия у него каких-либо хронических заболеваний, рассказал он в беседе с «Известиями».

«На популяционном уровне — да, характерна стала относительно невысокая температура, до 38—38,5 °С. К врачу стоит обращаться в случае, если вы не можете сбить температуру в течение нескольких дней. Если человек относительно здоровый, то высокой температурой считается значение 38,5 °С. Но эксперты рекомендуют сбивать температуру на значении 38 °С», — заключил Крючков.

Ранее член-корреспондент РАН, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта, профессор Пётр Чумаков в беседе с URA.RU рассказал, как коронавирус проникает в организм.