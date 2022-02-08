Профессор Пшеничная рассказала о случаях одновременного заболевания COVID-19 и гриппом

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная рассказала о случаях одновременного заболевания COVID-19 и гриппом.

«Таких случаев было достаточно много прошлой зимой, когда фиксировался подъём заболеваемости гриппом. Конечно, есть они и сейчас. Такие пациенты обычно попадали в стационар, потому что заболевание у них протекало тяжело», — заявила она в беседе с «Российской газетой».

Как отметила эксперт, такие случаи фиксируют на этапе стационара, поскольку в рутинной амбулаторной практике пациентов исследуют чаще всего только на коронавирус. При госпитализации же заболевшему проводят полный спектр анализов.

По словам Пшеничной, в этом отношении более защищены те, кто вакцинирован и от COVID-19, и от гриппа.

Ранее депутат Госдумы, заслуженный врач России Татьяна Кусайко в беседе с НСН рассказала, как изменилась отечественная система реабилитации для пациентов, перенёсших коронавирусную инфекцию.