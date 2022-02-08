Гериатр Ткачёва дала советы пожилым людям по восстановлению после COVID-19

Главный внештатный специалист — гериатр Минздрава России Ольга Ткачёва дала советы пожилым людям по восстановлению после COVID-19.

В беседе с сайтом «Москва 24» она посоветовала обратить внимание на достаточное питание.

«Недостаточное питание — это недостаточное потребление белка в пищу. Это атрофия мышц. И это очень плохо потом скажется на физической активности. Поэтому надо стараться есть то, что вкусно», — сказала Ткачёва.

По её словам, исключение составляют легкоусвояемые углеводы, например конфеты.

Как отметила гериатр, важную роль играет и физическая активность, поэтому желательно проводить на улице около 40 минут в день. Не менее важен и полноценный сон, считает Ткачёва.

«Если гипертония, нужно контролировать цифры артериального давления. Если диабет — контролировать уровень глюкозы и использовать те лекарства, которые назначил врач. То есть в этот период особенно важно контролировать состояние здоровья и следовать рекомендациям врача», — добавила она.

Ранее депутат Госдумы, заслуженный врач России Татьяна Кусайко в беседе с НСН рассказала, как изменилась отечественная система реабилитации для пациентов, перенёсших коронавирусную инфекцию.