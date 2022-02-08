В Краснодарском крае подтвердили 2907 случаев COVID-19 за сутки

В Краснодарском крае подтвердили 2907 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Больше всего заболевших — в Краснодаре (1512), а также в Белореченском районе и Новороссийске.

По данным краевого Минздрава, с начала пандемии с выздоровлением из больниц выписали 110 269 человек, в том числе 613 — за минувшие 24 часа.

Как отмечается, в регионе работают 24 центра диагностики пациентов с подозрением на COVID-19. Там можно пройти обследования в кабинетах КТ, УЗИ, ЭКГ, а также проконсультироваться у терапевта и сдать тест на коронавирус. Центры работают круглосуточно, передаёт «Кубань 24».

Новые КТ-центры открылись в городских поликлиниках №1 и №2 в Сочи, в центральных районных больницах Апшеронска, Абинска, Белореченска, Брюховецкой и Выселок и в ряде других населённых пунктов.

Ранее вирусолог Пётр Чумаков, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта, рассказал о мутациях коронавируса.