В Пермском крае подтвердили 4804 случая коронавируса за сутки

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В Пермском крае подтвердили 4804 случая коронавируса за последние сутки. Проведено 22 024 ПЦР-теста.
В Пермском крае подтвердили 4804 случая коронавируса за сутки
  • AP

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

С начала пандемии в регионе заболели 219 255 жителей.

Также стало известно, что в Оренбурге студенты Оренбургского медуниверситета и областного медицинского колледжа стали операторами Единой службы оперативной помощи по номеру 122, передаёт RIA56 со ссылкой на региональный Минздрав.

«Помощь волонтёров как никогда сейчас необходима, так как количество звонков увеличилось в три раза — за прошлые сутки было 1383 звонка», — заявили в ведомстве.

Там отметили, что расписание работы волонтёров составлено так, чтобы она не мешала учёбе.

Ранее вирусолог Пётр Чумаков, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта, рассказал о мутациях коронавируса.

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