В Иркутской области зарегистрировали 2713 случаев коронавируса за сутки

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В Иркутской области зарегистрировали 2713 случаев коронавируса за последние сутки.
В Иркутской области зарегистрировали 2713 случаев коронавируса за сутки
  • AP

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Роспотребнадзора.

Выздоровел с начала пандемии 157 351 житель региона.

Также стало известно, что в Татарстане прививку от COVID-19 сделали 2 420 812 человек, передаёт «Реальное время» со ссылкой на республиканский Минздрав. Завершили иммунизацию 1 894 126 жителей.

Ревакцинацию прошли 205 835 татарстанцев.

Ранее вирусолог Пётр Чумаков, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта, рассказал о мутациях коронавируса.

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