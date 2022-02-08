В Красноярском крае выявили 5011 случаев коронавируса за сутки

В Красноярском крае выявили 5011 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Общее число заболевших в регионе достигло 218 085. Вылечились 176 503 жителя, включая 1300 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге в больницах проходят лечение 8753 пациента с COVID-19. За сутки в стационары госпитализированы 584 человека, выписаны 204, передают «Невские новости» со ссылкой на городской оперативный штаб.

На дому лечатся 158 464 жителя.

Ранее вирусолог Пётр Чумаков, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта, рассказал о мутациях коронавируса.