В Татарстане подтвердили 1241 случай COVID-19 за сутки

В Татарстане подтвердили 1241 случай COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Общее число заболевших в республике достигло 57 250. Из больниц выписаны 41 024 жителя, включая 565 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Тюменской области за последнюю неделю отмечен рост заболеваемости ОРВИ и гриппом по сравнению с предыдущей неделей, передаёт megatyumen.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

«Недельный эпидпорог превышен на 45%. Заболеваемость детского населения до 14 лет возросла на 72%», — заявили в службе.

Ранее вирусолог Пётр Чумаков, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта, рассказал о мутациях коронавируса.