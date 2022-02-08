В Татарстане подтвердили 1241 случай COVID-19 за сутки

Короткая ссылка
В Татарстане подтвердили 1241 случай COVID-19 за последние сутки.
В Татарстане подтвердили 1241 случай COVID-19 за сутки
  • AP

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Общее число заболевших в республике достигло 57 250. Из больниц выписаны 41 024 жителя, включая 565 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Тюменской области за последнюю неделю отмечен рост заболеваемости ОРВИ и гриппом по сравнению с предыдущей неделей, передаёт megatyumen.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

«Недельный эпидпорог превышен на 45%. Заболеваемость детского населения до 14 лет возросла на 72%», — заявили в службе.

Ранее вирусолог Пётр Чумаков, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта, рассказал о мутациях коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить