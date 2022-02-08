В Кировской области зарегистрировали 1684 случая COVID-19 за сутки

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В Кировской области зарегистрировали 1684 случая COVID-19 за последние сутки.
В Кировской области зарегистрировали 1684 случая COVID-19 за сутки
  • AP

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональное правительство.

На стационарном лечении находятся 3918 пациентов, на амбулаторном — 24 322 пациента с гриппом и ОРВИ, 37 051 — с коронавирусом.

Выписаны за минувшие 24 часа 433 жителя.

Также стало известно, что в Челябинской области выявили 4416 случаев COVID-19 за сутки, передаёт интернет-издание argumenti.ru. В настоящее время коронавирус в регионе переносят 41 206 человек.

Ранее вирусолог Пётр Чумаков, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта, рассказал о мутациях коронавируса.

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