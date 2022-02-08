В Удмуртии выявили 2044 случая COVID-19 за сутки

В Удмуртии выявили 2044 случая COVID-19 за последние сутки, госпитализированы 232 жителя.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

В поликлиниках наблюдаются 37 302 человека, заболевание протекает в лёгкой форме. В ковидных центрах 1103 пациента находятся в состоянии средней тяжести, 192 — в тяжёлом.

Вылечились за минувшие 24 часа 1659 жителей.

Также стало известно, что в Севастополе зарегистрировали 658 случаев коронавируса за сутки, передаёт «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу городского правительства. Госпитализированы 70 пациентов, выписаны из больниц 98 человек.

По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в городе заболел 61 591 житель, вылечились — 52 350.

Ранее вирусолог Пётр Чумаков, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта, рассказал о мутациях коронавируса.