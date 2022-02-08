Вирусолог Волчков объяснил причины высокой контагиозности омикрон-штамма

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Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии Павел Волчков объяснил, почему омикрон-штамм коронавируса распространяется с такой высокой скоростью.
Вирусолог Волчков объяснил причины высокой контагиозности омикрон-штамма
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«Первые клетки, которые он инфицирует, — это клетки верхних дыхательных путей. «Дельте» нужно было опускаться в лёгкие, и для этого требовались большие концентрации вирусных частиц. А «омикрон» работает на низких концентрациях. До чего первого дотронулся, к тому и прилип», — сказал вирусолог в беседе с «Газетой.Ru».

Как отмечается в интервью, инфицированный человек начинает распространять вирус практически сразу после его попадания в организм через нос.

«Поэтому он так быстро распространяется», — уточнил Волчков.

По его словам, сначала у инфицированного в носо- и ротоглотке происходит воспаление, локальный отёк горла.

«Это приводит к тому, что инфекция не распространяется по организму системно. А дальше развивается адаптивный иммунитет, он срабатывает — человек выздоравливает», — заключил специалист.

Ранее член-корреспондент РАН, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта профессор Пётр Чумаков в беседе с URA.RU рассказал, как коронавирус проникает в организм.

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