Опрос показал, как россияне предпочитают отмечать День всех влюблённых

Согласно итогам опроса, проведённого компанией Delivery Club, 31% отмечающих День всех влюблённых (14 февраля) россиян предпочитают провести время за праздничным ужином с близкими.

Об этом пишет kp.ru.

71% респондентов отметили в числе предпочтений заказ готовой еды на дом или ужин в ресторане. В то же время 52% россиян не против самостоятельно приготовить блюда дома.

Самой популярной едой 14 февраля оказались десерты и мороженое (27%). Также в этот день спросом пользуются роллы, салаты и морепродукты.

Помимо ужина, в День всех влюблённых россияне предпочитают дарить близким подарки (25%) и цветы (8%).

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