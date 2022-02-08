Опрос показал, как россияне предпочитают отмечать День всех влюблённых

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Согласно итогам опроса, проведённого компанией Delivery Club, 31% отмечающих День всех влюблённых (14 февраля) россиян предпочитают провести время за праздничным ужином с близкими.
Опрос показал, как россияне предпочитают отмечать День всех влюблённых
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет kp.ru.

71% респондентов отметили в числе предпочтений заказ готовой еды на дом или ужин в ресторане. В то же время 52% россиян не против самостоятельно приготовить блюда дома.

Самой популярной едой 14 февраля оказались десерты и мороженое (27%). Также в этот день спросом пользуются роллы, салаты и морепродукты.

Помимо ужина, в День всех влюблённых россияне предпочитают дарить близким подарки (25%) и цветы (8%).

Ранее профессор кафедры психотерапии, медицинской психологии и сексологии Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова Светлана Соловьёва в беседе с ФАН рассказала о новых тенденциях в семейных отношениях.

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