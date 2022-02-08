Опрос показал, как россияне предпочитают отмечать День всех влюблённых
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Об этом пишет kp.ru.
71% респондентов отметили в числе предпочтений заказ готовой еды на дом или ужин в ресторане. В то же время 52% россиян не против самостоятельно приготовить блюда дома.
Самой популярной едой 14 февраля оказались десерты и мороженое (27%). Также в этот день спросом пользуются роллы, салаты и морепродукты.
Помимо ужина, в День всех влюблённых россияне предпочитают дарить близким подарки (25%) и цветы (8%).
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