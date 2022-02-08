Врач Кабычкин напомнил о возможных рисках поездок в жаркие страны зимой
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«Любому человеку, который пожелал зимой отдохнуть в стране с жарким климатом, нужно пройти диспансеризацию, сдать анализы крови, оценить состояние сердечно-сосудистой системы и так далее», — сказал врач в беседе с радио Sputnik.
По его словам, отдых в кардинально ином климате может иметь последствия для детей и лиц пожилого возраста, а также для людей, имеющих хронические заболевания: гипертоническую болезнь, стенокардию, бронхиальную астму и другие.
Ранее исполняющая обязанности директора Альянса туристических агентств Наталья Осипова в беседе с НСН призвала россиян не пересекать границы закрытых из-за коронавируса государств.