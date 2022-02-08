Терапевт Асанов рассказал о пользе занятий спортом для иммунитета на фоне COVID-19

Врач-терапевт Видновской районной клинической больницы Московской области Тимур Асанов выразил мнение, что регулярные физические нагрузки способны снизить риск заболевания коронавирусом.

«Всё взаимосвязано. Физическая активность прямо пропорциональна нашему здоровью. Иммунитет людей, которые меньше занимаются спортом, меньше бывают на свежем воздухе, будет на очень низком уровне», — сказал Асанов в беседе с «Радио 1».

В то же время, активная же позиция — посещение спортзала, занятия фитнесом, прогулки на свежем воздухе, «влияют на то, что человек реже болеет», отметил врач.

«В том числе, и коронавирусом», — заключил он.

Ранее член-корреспондент РАН, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта, профессор Пётр Чумаков в беседе с URA.RU рассказал, как коронавирус проникает в организм.