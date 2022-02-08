Терапевт Асанов рассказал о пользе занятий спортом для иммунитета на фоне COVID-19
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«Всё взаимосвязано. Физическая активность прямо пропорциональна нашему здоровью. Иммунитет людей, которые меньше занимаются спортом, меньше бывают на свежем воздухе, будет на очень низком уровне», — сказал Асанов в беседе с «Радио 1».
В то же время, активная же позиция — посещение спортзала, занятия фитнесом, прогулки на свежем воздухе, «влияют на то, что человек реже болеет», отметил врач.
«В том числе, и коронавирусом», — заключил он.
Ранее член-корреспондент РАН, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта, профессор Пётр Чумаков в беседе с URA.RU рассказал, как коронавирус проникает в организм.