Володин сообщил о вступлении в силу закона о пожизненном заключении педофилов

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о вступлении в силу закона о пожизненном заключении педофилов.

«Закон о пожизненном заключении педофилов вступил в силу», — написал Володин в своём Telegram.

По его словам, наказание будет грозить судимым за насильственные действия в отношении несовершеннолетних.

Он отметил, что по данной проблеме в законодательстве всё ещё есть пробелы.

Ранее зампредседателя Госдумы Анна Кузнецова в стриме RT «Летучка» предложила усилить меры контроля за педофилами, в том числе ставить соответствующую отметку им в паспорт.

28 января президент России Владимир Путин подписал закон о пожизненном лишении свободы для ранее судимых педофилов за насильственные действия в отношении несовершеннолетних.

Согласно закону, пожизненное лишение свободы будет также грозить в случае, если оно было сопряжено с другим тяжким или особо тяжким преступлением либо совершено в отношении двух или более детей.

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