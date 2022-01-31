Вице-спикер Госдумы Кузнецова предложила ставить педофилам штамп в паспорте

Зампредседателя Госдумы Анна Кузнецова в стриме RT «Летучка» предложила усилить меры контроля за педофилами, в том числе ставить соответствующую отметку им в паспорт.

Она отметила необходимость пожизненного административного надзора за такими преступниками и запрета для них доступа в интернет.

«У нас на 6% рост числа рецидивистов. За каждым процентом — погубленные детские жизни. Мы о чём говорим? Какая мера может быть излишней?» — заявила Кузнецова.

Она добавила, что Россия может позаимствовать лучшие механизмы, которые применяются в других странах для борьбы с педофилами.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о пожизненном лишении свободы ранее судимых педофилов за насильственные действия в отношении несовершеннолетних.