Путин подписал закон о пожизненном заключении для педофилов

Президент России Владимир Путин подписал закон о пожизненном лишении свободы для ранее судимых педофилов за насильственные действия в отношении несовершеннолетних.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, пожизненное лишение свободы будет также грозить в случае, если оно было сопряжено с другим тяжким или особо тяжким преступлением либо совершено в отношении двух или более детей.

Ранее Совет Федерации России одобрил закон о пожизненном заключении для педофилов.

Замглавы Следственного комитета России Елена Леоненко рассказала, что за девять месяцев 2021 года почти 6 тыс. человек совершили сексуальные преступления в отношении детей.

По её словам, почти три четверти пострадавших — подростки в возрасте старше 15 лет.