Подозреваемый в подрыве банкомата в Подмосковье мужчина сдался полиции

Подозреваемый в подрыве банкомата в отделении Сбербанка в Подмосковье сдался полиции, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

«Подозреваемый в попытке кражи денег из банкомата в Ивантеевке добровольно явился в МУ МВД России «Серпуховское». Им оказался ранее судимый уроженец Удмуртской Республики 1988 года рождения», — сказала она.

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов установили личность погибшего второго фигуранта дела — им оказался ещё один уроженец Удмуртии 1976 года рождения.

7 февраля двое мужчин зашли в отделение Сбербанка в помещение, где стояли банкоматы.

Как отмечается, при попытке кражи денег из банкомата произошёл хлопок, в результате которого один из мужчин скончался на месте, а второй, выбежав из помещения, скрылся с места происшествия.

По факту случившегося возбудили уголовное дело.