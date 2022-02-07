Подозреваемый в подрыве банкомата в Подмосковье мужчина сдался полиции
- РИА Новости
«Подозреваемый в попытке кражи денег из банкомата в Ивантеевке добровольно явился в МУ МВД России «Серпуховское». Им оказался ранее судимый уроженец Удмуртской Республики 1988 года рождения», — сказала она.
Кроме того, сотрудники правоохранительных органов установили личность погибшего второго фигуранта дела — им оказался ещё один уроженец Удмуртии 1976 года рождения.
7 февраля двое мужчин зашли в отделение Сбербанка в помещение, где стояли банкоматы.
Как отмечается, при попытке кражи денег из банкомата произошёл хлопок, в результате которого один из мужчин скончался на месте, а второй, выбежав из помещения, скрылся с места происшествия.
По факту случившегося возбудили уголовное дело.