РИА Новости: в Подмосковье мужчина погиб при попытке взорвать банкомат

В подмосковной Ивантеевке мужчина погиб при попытке взорвать банкомат, его сообщник скрылся с места происшествия. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам источника, мужчины закачали в банкомат газ и подожгли. В результате произошедшего взрыва один из них погиб.

Полицейские разыскивают второго мужчину, который скрылся с места происшествия.

При этом в пресс-службе подмосковного главка МВД заявили, что проводят оперативно-разыскные мероприятия и устанавливают обстоятельства произошедшего.

В январе следователи возбудили уголовное дело по факту изготовления фальшивых купюр в Дагестане.