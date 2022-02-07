РИА Новости: в Подмосковье мужчина погиб при попытке взорвать банкомат

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В подмосковной Ивантеевке мужчина погиб при попытке взорвать банкомат, его сообщник скрылся с места происшествия. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам источника, мужчины закачали в банкомат газ и подожгли. В результате произошедшего взрыва один из них погиб. 

Полицейские разыскивают второго мужчину, который скрылся с места происшествия.

При этом в пресс-службе подмосковного главка МВД заявили, что проводят оперативно-разыскные мероприятия и устанавливают обстоятельства произошедшего.

В январе следователи возбудили уголовное дело по факту изготовления фальшивых купюр в Дагестане. 

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