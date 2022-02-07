РИА Новости: в Подмосковье мужчина погиб при попытке взорвать банкомат
По словам источника, мужчины закачали в банкомат газ и подожгли. В результате произошедшего взрыва один из них погиб.
Полицейские разыскивают второго мужчину, который скрылся с места происшествия.
При этом в пресс-службе подмосковного главка МВД заявили, что проводят оперативно-разыскные мероприятия и устанавливают обстоятельства произошедшего.
В январе следователи возбудили уголовное дело по факту изготовления фальшивых купюр в Дагестане.