В Дагестане возбудили дело по факту изготовления фальшивых купюр

Следователи возбудили уголовное дело по факту изготовления фальшивых купюр в Дагестане. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, задержаны пять человек, у них проведены обыски.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов пресекли работу подпольного цеха, в котором в течение нескольких месяцев изготавливались фальшивые купюры номиналом 5 тыс. рублей.

«Следователем... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 186 УК России. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в заявлении МВД России в Telegram.

У фигурантов дела изъяли станок, клише для нанесения рельефных изменений, картриджи с краской и банкноты с признаками подделки на сумму 12 млн рублей.

В сентябре первый заместитель начальника ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Владимир Кныш рассказал, как определить поддельную купюру.