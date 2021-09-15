В ЦБ рассказали, как определить поддельную купюру

Первый заместитель начальника ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Владимир Кныш рассказал, как определить поддельную купюру.

«При продаже вещей с рук, в маленьких магазинах и лавочках, на мелких заправках, в киосках, на рынке, где нет техники для проверки подлинности банкнот, некачественное освещение, люди спешат, проще всего стать обладателем подделки», — цитирует эксперта «Российская газета».

Как отметил Кныш, для определения подлинности банкноты стоит проверить не менее трёх признаков из разных групп, то есть применить «правило трёх П — посмотри, потрогай, покрути».

В частности, на просвет на банкноте проявляются водяные знаки, а при наклоне на купюрах крупных номиналов можно увидеть тонкую полосу полимерной плёнки с повторяющимся обозначением номинала.

«Кроме того, на тысячной, двухтысячной и пятитысячной купюрах есть ещё одна изобретённая в России защита — переливающийся герб: при наклоне банкноты по нему перекатывается сверкающая полоса», — напомнил эксперт.

На ощупь можно проверить выпуклые элементы купюры, а под лупой видны микротексты и микроизображения.

Также существует бесплатное приложение «Банкноты Банка России», созданное специально для проверки подлинности купюр.

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