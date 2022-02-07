По факту подрыва банкомата в Подмосковье возбудили уголовное дело
- РИА Новости
«По факту попытки кражи денег из банкомата в Ивантеевке возбуждено уголовное дело по ст. 30 и ст. 158 УК России (покушение на кражу. — RT)», — цитирует РИА Новости Петрову.
Ранее сообщалось, что СК России организовал проверку после гибели мужчины при подрыве банкомата в городе Ивантеевке Московской области.
7 февраля двое мужчин зашли в отделение Сбербанка в помещение, где стояли банкоматы.
Как отмечается, при попытке кражи денег из банкомата произошёл хлопок, в результате которого один из мужчин скончался на месте, второй, выбежав из помещения, скрылся с места происшествия.