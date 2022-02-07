СК начал проверку после гибели мужчины при подрыве банкомата в Подмосковье

Следственный комитет организовал проверку после гибели мужчины при подрыве банкомата в городе Ивантеевке Московской области. Об этом информирует подмосковное ГСУ СК.

В сообщении говорится, что 7 февраля двое мужчин зашли в отделение Сбербанка в помещение, где стояли банкоматы.

«По предварительным данным следствия, при попытке кражи денег из банкомата произошёл хлопок, в результате которого один из мужчин скончался на месте, второй, выбежав из помещения, скрылся с места происшествия», — отмечается в сообщении.

На месте работает следственно-оперативная группа, обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Ивантеевке мужчина погиб при попытке взорвать банкомат.