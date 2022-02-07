В Минздраве Нижегородской области рассказали, как открыть дистанционный больничный

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В Минздраве Нижегородской области рассказали, как открыть и закрыть дистанционный больничный.
В Минздраве Нижегородской области рассказали, как открыть дистанционный больничный
  • РИА Новости

Об этом сообщает newsnn.ru.

«Тест не нужен, больничный открывается дистанционно сроком на семь дней при наличии симптомов ОРВИ. Для этого необходимо обратиться в поликлинику по телефону», — заявили в ведомстве.

Продление больничного свыше семи дней осуществляется после осмотра врачом. Закрытие можно сделать дистанционно — не ранее семи дней, при выздоровлении и отсутствии симптомов.

Если самочувствие ухудшилось, то рекомендуется вызвать врача на дом, а при резком ухудшении самочувствия — скорую помощь.

Также стало известно, что за неделю с 31 января по 6 февраля в центр обработки вызовов Системы-112 Нижегородской области поступило 40 643 обращения, передаёт ИА «Время Н».

«Специалисты центра обработки вызовов Системы-112 за минувшую неделю приняли свыше 6 тыс. звонков справочного характера. Большинство обращений такого рода было связано с заболеванием COVID-19: вызов врача на дом и оформление больничного листа», — заявил начальник отдела центра обработки вызовов Системы-112 Сергей Бучацкий.

Ранее депутат Госдумы, заслуженный врач России Татьяна Кусайко рассказала, как изменилась отечественная система реабилитации для пациентов, перенёсших коронавирусную инфекцию.

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