В Тверской области запустили систему дистанционных консультаций с врачами и выдачи больничных

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В Тверской области запустили систему аудиоконсультаций с медиками и дистанционного оформления больничных пациентам с признаками ОРВИ.
В Тверской области запустили систему дистанционных консультаций с врачами и выдачи больничных
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Об этом сообщает tverigrad.ru.

Соответствующее решение принято на заседании регионального оперативного штаба.

Первые заявки на удалённые консультации уже поступили, они отрабатываются.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге заработала временная система закрытия и выдачи больничного. Воспользоваться сервисом можно через службу 122, передают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

«Уже подано более 10 тыс. заявок на закрытие и более 400 заявок принято на дистанционное оформление больничного листа», — заявила глава комитета Юлия Смирнова.

Ранее депутат Госдумы, заслуженный врач России Татьяна Кусайко рассказала, как изменилась отечественная система реабилитации для пациентов, перенёсших коронавирусную инфекцию.

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