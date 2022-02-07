В Удмуртии вакцинацию от COVID-19 прошли 332 подростка
- РИА Новости
Об этом сообщает izhlife.ru.
В конце января в республику доставили 960 доз вакцины «Спутник М».
Для вакцинации подростков до 15 лет нужно письменное согласие родителей или официальных представителей. Подростки старше 15 лет подписывают согласие самостоятельно, передаёт izh.kp.ru.
Ранее депутат Госдумы, заслуженный врач России Татьяна Кусайко рассказала, как изменилась отечественная система реабилитации для пациентов, перенёсших коронавирусную инфекцию.