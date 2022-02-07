В Удмуртии вакцинацию от COVID-19 прошли 332 подростка

В Удмуртии вакцинацию от коронавируса прошли 332 подростка, заявила на аппаратном совещании с участием главы региона вице-премьер Эльвира Пинчук.

РИА Новости