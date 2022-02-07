Иммунолог Ярцева дала советы по профилактике COVID-19

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Врач-иммунолог Ирина Ярцева дала советы по профилактике COVID-19.
Иммунолог Ярцева дала советы по профилактике COVID-19
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В беседе с Nation News она рекомендовала следить за имеющимися хроническими заболеваниями и общим состоянием организма.

«Нужно питаться натуральной пищей и включать в повседневную жизнь умеренные физические нагрузки. Ведь даже прогулки позволяют тренировать сердечно-сосудистую систему, что очень важно в условиях пандемии. В дальнейшем, в случае столкновения организма с вирусом, человек будет иметь некую адаптацию в борьбе с ним», — сказала Ярцева.

По её словам, не менее важно уделять достаточное количество времени сну, например, ложиться спать до полуночи, поскольку именно в этот период начинается процесс восстановления иммунной системы.

Ранее депутат Госдумы, заслуженный врач России Татьяна Кусайко в беседе с НСН рассказала, как изменилась отечественная система реабилитации для пациентов, перенёсших коронавирусную инфекцию.

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