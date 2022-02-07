Глава Минпросвещения Кравцов прокомментировал ситуацию с читавшим Хармса детям учителем

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов прокомментировал сообщения о конфликте с учительницей в Санкт-Петербурге из-за якобы чтения на уроке стихов Даниила Хармса.

«У нас учителя живут своей работой, своим делом, творчески вкладываются в развитие программ, стараются дать детям максимум, и, если в ответ административный работник будет включать «дубину» по поводу и без, что мы получим на выходе?» — цитирует Кравцова ТАСС.

Он выразил мнение, что учитель должен быть полностью восстановлен в своих правах. По его словам, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

«Призываю административных работников более чутко относиться к педагогам», — заявил Кравцов.

Ранее в администрации Центрального района Санкт-Петербурга прокомментировали информацию о якобы конфликте с учительницей гимназии из-за чтения на уроке стихов Даниила Хармса.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также высказался относительно ситуации вокруг учительницы из Санкт-Петербурга.