Глава Минпросвещения Кравцов прокомментировал ситуацию с читавшим Хармса детям учителем
- Legion-Media
«У нас учителя живут своей работой, своим делом, творчески вкладываются в развитие программ, стараются дать детям максимум, и, если в ответ административный работник будет включать «дубину» по поводу и без, что мы получим на выходе?» — цитирует Кравцова ТАСС.
Он выразил мнение, что учитель должен быть полностью восстановлен в своих правах. По его словам, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
«Призываю административных работников более чутко относиться к педагогам», — заявил Кравцов.
Ранее в администрации Центрального района Санкт-Петербурга прокомментировали информацию о якобы конфликте с учительницей гимназии из-за чтения на уроке стихов Даниила Хармса.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также высказался относительно ситуации вокруг учительницы из Санкт-Петербурга.