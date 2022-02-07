Власти Петербурга прокомментировали сообщения о конфликте с учителем из-за стихов Хармса
- Legion-Media
«Никто не вынуждал, не увольнял. И тем более не запрещал Хармса и Введенского. Учительница уволилась по собственному желанию. Есть её заявление. Она написала это заявление», — приводит Интерфакс сообщение администрации.
В ведомстве отметили, что учитель самовольно изменила тему урока, не поставив в известность администрацию гимназии.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о конфликте с учительницей в Санкт-Петербурге из-за якобы чтения на уроке стихов Даниила Хармса.