Власти Петербурга прокомментировали сообщения о конфликте с учителем из-за стихов Хармса

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В администрации Центрального района Санкт-Петербурга прокомментировали информацию о якобы конфликте с учительницей гимназии из-за чтения на уроке стихов Даниила Хармса.
Власти Петербурга прокомментировали сообщения о конфликте с учителем из-за стихов Хармса
  • Legion-Media

«Никто не вынуждал, не увольнял. И тем более не запрещал Хармса и Введенского. Учительница уволилась по собственному желанию. Есть её заявление. Она написала это заявление», — приводит Интерфакс сообщение администрации.

В ведомстве отметили, что учитель самовольно изменила тему урока, не поставив в известность администрацию гимназии.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о конфликте с учительницей в Санкт-Петербурге из-за якобы чтения на уроке стихов Даниила Хармса.

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