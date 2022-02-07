Песков прокомментировал сообщения о конфликте с учителем в Петербурге из-за стихов Хармса
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«Сначала нужно выяснить, так это было или не так. Сейчас такое количество неточной или просто лживой информации, что сиюминутное реагирование — дело незавидное», — сказал Песков.
По его словам, необходимо «всё переподтверждать».
Депутат заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский заявил о намерении обратиться в городской комитет по образованию с требованием проверить ситуацию.
Ранее учительница Серафима Сапрыкина написала в Facebook, что её попросили уволиться из гимназии №168 после урока, на котором она зачитала учащимся стихи репрессированных поэтов Александра Введенского и Даниила Хармса.