Песков прокомментировал сообщения о конфликте с учителем в Петербурге из-за стихов Хармса

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о конфликте с учительницей в Санкт-Петербурге из-за якобы чтения на уроке стихов Даниила Хармса.
Песков прокомментировал сообщения о конфликте с учителем в Петербурге из-за стихов Хармса
  • © Пресс-служба президента России

«Сначала нужно выяснить, так это было или не так. Сейчас такое количество неточной или просто лживой информации, что сиюминутное реагирование — дело незавидное», — сказал Песков.

По его словам, необходимо «всё переподтверждать».

Депутат заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский заявил о намерении обратиться в городской комитет по образованию с требованием проверить ситуацию.

Ранее учительница Серафима Сапрыкина написала в Facebook, что её попросили уволиться из гимназии №168 после урока, на котором она зачитала учащимся стихи репрессированных поэтов Александра Введенского и Даниила Хармса.

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