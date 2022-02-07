В Петербурге учительницу уволили из-за стихов Введенского и Хармса

В Санкт-Петербурге учительницу Серафиму Сапрыкину попросили уволиться из гимназии №168 после урока, на котором она зачитала учащимся стихи репрессированных поэтов — Александра Введенского и Даниила Хармса.

Как пишет «Фонтанка», директор гимназии собрала экстренное совещание и заявила, что эти поэты были «врагами народа» и «пособниками фашистов», после чего Сапрыкину попросили написать заявление об уходе.

«Эти люди, по выражению директора, были заслуженно схвачены НКВД и умучены за свои «преступления», и их стихи можно обсуждать только «на ваших богемных кухнях», — заявила она.

Педагог подчеркнула, что провела урок с разрешения завуча гимназии, которая «была в восторге» от данной идеи.

Ранее на Сахалине прокуратура организовала проверку в отношении учительницы русского языка и литературы в связи с публикацией неоднозначного видео с её урока в интернете. Подробнее — в материале RT.