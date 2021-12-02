«Когда сделала замечание, было поздно»: сахалинская учительница рассказала о скандальном видео с игрой на раздевание

На Сахалине прокуратура проводит проверку в отношении учительницы русского языка и литературы Алевтины Кимпель. Видео, где восьмиклассники играют в «Камень, ножницы, бумага» на раздевание перед педагогом, попало в сеть. Родители пожаловались на недопустимое поведение учительницы, после чего Кимпель уволилась. Между тем её бывшие ученики называют её педагогом от бога, а сама Кимпель считает, что таким образом ей отомстила мама одной из учениц. Что на самом деле произошло в сахалинской школе — разбирался RT.

«Предлагаю игру закончить»

В ноябре 2021 года прокуратура Томаринского района Сахалинской области начала проверку после публикации в СМИ ролика, где учащиеся сельской школы Пензенского района играют в «Камень, ножницы, бумага» на раздевание. «В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка исполнению законодательства об образовании и основных гарантиях прав ребёнка. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.

Инцидент, как выяснил RT, произошёл ещё в октябре. В вызвавшем скандал 30-секундном ролике, выложенном в сеть учениками восьмого класса, несколько школьников прямо в классе играют в «Камень, ножницы, бумага» перед сидящей у доски 42-летней учительницей русского языка и литературы Алевтиной Кимпель. После того как «камень» одной из учениц побеждает «ножницы» уже раздетого по пояс ученика, тот под улюлюканье одноклассников снимает брюки и остаётся в одних трусах. За кадром слышится голос: «Я предлагаю игру закончить».

Видео в сеть выложили сами ученики, а одна из мам школьников обратила на ролик внимание местных СМИ. Запись вызвала широкий общественный резонанс. В сельской школе провели служебное расследование. Кроме того, прошло родительское собрание, участники которого решили, что поведение учительницы недопустимо. Вскоре учительница уволилась по собственному желанию.

По информации регионального Министерства образования, инцидент произошёл во время внеурочного занятия, а не урока Кимпель. Со школьниками, задействованными в игре, работал психолог, добавили в ведомстве.

Как сообщил директор образовательного учреждения Сергей Киселёв, он сразу поставил вопрос об увольнении педагога. При этом, по его словам, ни один из родителей к нему не обращался, хотя об игре было известно заблаговременно.

«Я был в отпуске на этот момент (когда произошла игра. — RT). Ни один родитель ко мне не обращался по этому инциденту, хотя родители знали заблаговременно это всё, пока я не узнал это от иных лиц, — рассказал он РЕН ТВ. — Как только узнал, я принял все соответствующие меры, собрал родительское собрание с родителями, пригласил сотрудников администрации, на котором поставил вопрос о том, что учитель у нас совершил правонарушение, которое противоречит уставу школы и своим должностным обязанностям, инструкциям».

Между тем сама Алевтина Кимпель заявила RT, что она не участвовала в игре и не успела сделать замечание до того, как ученик разделся, а видеозапись была завершена. «Когда сделала замечание, то было поздно. На камеру уже сняли», — рассказала она.

Более того, учительница подозревает, что могла стать жертвой мести: по её мнению, одна из мам, чью дочь она не взяла в театр или на экскурсию, обратилась в СМИ и начала раздувать информационную шумиху. «Журналисты даже не проверили факты, а начали публиковать всю грязь. Я ко всем относилась одинаково, но поход на культурные мероприятия был формой поощрения за учебные заслуги», — жалуется педагог.

«Занималась нашим развитием»

Скандал в сельской школе шокировал не только Кимпель, но и многих её бывших учеников, которые называли её педагогом от бога. Выпускники школы и их родственники вспоминают учительницу с теплотой и осуждают решение об увольнении.

«Я не согласна с решением директора Пензенской школы. Алевтина Анатольевна — отличный учитель, умеет найти подход к детям. На одной волне с ними, — рассказала RT бывшая ученица Кимпель Дарья Малахова. — В девятом классе у нас были два круглых двоечника по русскому языку и литературе. Общими усилиями преподавателя и учеников мы их за год подтянули так, что вся школа была в шоке — они сдали русский язык на четвёрки».

Малахова отмечает и вклад преподавателя в культурное развитие учеников. До появления Кимпель в школе она ни разу за семь-восемь лет не выезжала на экскурсии, в театры и кино. Кроме того, год назад под её руководством ученики сельской школы приехали на интеллектуальную игру о футуристах в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке и взяли бронзу. Также учительница более трёх лет писала заметки об экскурсиях и региональных мероприятиях в газете «Вести Томари».

«За тот период, пока я училась, у меня скопилась большая стопка наград, грамот, благодарственных писем, — вспоминает Дарья Малахова. — Человек занимался нашим развитием. Внутри школы было очень много праздников, и благодаря ей участвовали абсолютно все, даже мальчишки, которые отвратительно себя вели и учились так же. Все тянулись к ней».

Добром вспоминают Алевтину Кимпель и другие местные жители. «Хорошо преподавала, хорошо относилась, всегда заступалась за свой класс, проводила олимпиады, возила детей на экскурсии, в музеи, на природу и ещё много куда. Ничего плохого о ней сказать не могу. Детей поддерживала», — рассказала RT Татьяна Дегтярёва, чей младший брат учился у Кимпель.

Сейчас учительница сильно переживает случившееся и перестала общаться с коллегами и родителями бывших подопечных.

Между тем Кимпель до сих пор не опросили в рамках проверки: как сообщил RT источник в правоохранительных органах, она могла покинуть Сахалин.

Однако сама учительница говорит, что уезжать не намерена: «Куда я могу уехать с острова, где все мои родные и близкие? Жизнь у меня одна, и не стоит её тратить на мелочных людей. Я планирую жить. У меня есть собственные дети, и надо думать в первую очередь о них, а не о какой-то родительнице, которой нечем заняться. Родители, воспитывайте своих детей. Вот с этого надо начинать».