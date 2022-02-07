Врач Ершов дал советы переболевшим COVID-19

Практикующий врач доктор медицинских наук Антон Ершов дал советы переболевшим COVID-19.

В беседе с Life.ru он заявил, что даже после лёгкого течения болезни может начаться постковидный синдром.

«Он у многих уже реализуется как синдром хронической усталости. Расхаживаемся долго, просыпаемся, быстро устаём, утомляемся, становимся раздражительными. Это не уникальное свойство коронавируса, а проявление любой недавно перенесённой вирусной инфекции», — отметил Ершов.

По его словам, и болеющим, и переболевшим стоит обратить внимание на щитовидную железу.

«Поэтому я всех всегда призываю сохранять спокойствие», — добавил врач.

Ранее Newinform сообщал, что за сутки в России выявили 171 905 случаев коронавирусной инфекции.