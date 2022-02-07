Невролог Давидов рассказал о возможных симптомах постковидного синдрома

Кандидат медицинских наук Натан Давидов рассказал о возможных симптомах так называемого постковидного синдрома.

В беседе с газетой «Известия» он заявил, что это могут быть общая слабость организма, нарушение сна, когнитивные расстройства.

«Часто такие пациенты жалуются на ухудшение памяти, например, им очень долго приходится выполнять какую-либо работу, которую ранее они делали очень быстро, или же не могут вспомнить имя человека, с которым они знакомы. Все данные симптомы являются причиной обращения к врачу-неврологу», — отметил Давидов.

По его словам, в таких случаях рекомендуется когнитивный тренинг — упражнения для улучшения работы когнитивной функции.

Ранее интернет-газета «Утро.ру» сообщала, что за сутки в России выявили 171 905 случаев коронавирусной инфекции.