В Омской области рассказали о ситуации с заболеваемостью COVID-19

По информации регионального Минздрава, в Омской области регистрируют снижение суточного прироста заболеваемости коронавирусом.

Об этом сообщает gorod55.ru.

За минувшие 24 часа диагноз подтвердился у 2273 пациентов, тогда как сутками ранее стало известно о 2187 инфицированных — на 86 меньше. Днём ранее суточный прирост заболевших составил 138 случаев.

Наряду с этим стало известно, что в понедельник, 7 февраля, на базе Городской клинической больницы №8 в Ижевске планируют развернуть ещё 200 коек для пациентов с COVID-19. Всего открыто 1656 коек, из которых свободными остаются 190 или 11,5% (при целевом показателе в 20%), передаёт ИА «Удмуртия».

Ранее завлабораторией нейрогериатрии Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, невролог Элен Мхитарян рассказала, что коронавирус может вызывать временные нарушения мозговой активности.