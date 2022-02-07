Невролог Мхитарян рассказала о возможном негативном влиянии коронавируса на работу мозга

Завлабораторией нейрогериатрии Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, невролог Элен Мхитарян рассказала, что коронавирус может вызывать временные нарушения мозговой активности.

У некоторых переболевших наблюдались нарушение памяти, тревожность и депрессия, возникали инсульты из-за тромбоза, сказала Мхитарян в беседе с «Москвой 24».

«Коронавирус действует на те структуры, где есть определённый рецептор, к которому он прикрепляется. В головном мозге этих рецепторов действительно очень много. Я лично занимаюсь нарушениями памяти. И одна из основных жалоб, которая остаётся после перенесённого COVID-19, — это нарушение памяти», — отметила невролог.

По её словам, чаще всего все эти изменения проходят со временем. Вместе с тем эксперт отметила, что в ряде случаев коронавирус может вовсе не оказывать негативного влияния на мозг.

Ранее член-корреспондент РАН, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта профессор Пётр Чумаков в беседе с URA.RU рассказал, как коронавирус проникает в организм.