Невролог Мхитарян рассказала о возможном негативном влиянии коронавируса на работу мозга
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У некоторых переболевших наблюдались нарушение памяти, тревожность и депрессия, возникали инсульты из-за тромбоза, сказала Мхитарян в беседе с «Москвой 24».
«Коронавирус действует на те структуры, где есть определённый рецептор, к которому он прикрепляется. В головном мозге этих рецепторов действительно очень много. Я лично занимаюсь нарушениями памяти. И одна из основных жалоб, которая остаётся после перенесённого COVID-19, — это нарушение памяти», — отметила невролог.
По её словам, чаще всего все эти изменения проходят со временем. Вместе с тем эксперт отметила, что в ряде случаев коронавирус может вовсе не оказывать негативного влияния на мозг.
Ранее член-корреспондент РАН, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта профессор Пётр Чумаков в беседе с URA.RU рассказал, как коронавирус проникает в организм.