В Самарской области прививку от COVID-19 сделали почти 300 подростков

В Самарской области прививку от коронавируса сделали 289 подростков.

Об этом сообщает volga.news.

«Перед прививкой каждый пациент проходит осмотр врача-педиатра, в ходе которого специалист проводит общую оценку здоровья, уточняет эпидемиологический анамнез», — заявила заведующая центром медицинской профилактики несовершеннолетних Тольяттинской городской клинической поликлиники №3 Татьяна Артамонова.

Отмечается, что вакцинация проводится по предварительной записи.

Прививочные пункты работают в восьми медучреждениях Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани.

Также стало известно, что в Томской области появилась возможность оформить больничный дистанционно, передаёт vtomske.ru со ссылкой на региональную администрацию. Для этого необходимо оставить заявку на сайте регионального центра медицинской и фармацевтической информации.

«Сотрудники центра медицинской и фармацевтической информации дважды в день будут передавать данные в медорганизации по месту фактического проживания обратившихся, после чего с пациентами будут связываться врачи», — говорится в сообщении.

Ранее депутат Госдумы, заслуженный врач России Татьяна Кусайко рассказала, как изменилась отечественная система реабилитации для пациентов, перенёсших коронавирусную инфекцию.