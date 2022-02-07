В Татарстане выявили 1305 случаев коронавируса за сутки

В Татарстане выявили 1305 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

С начала пандемии в республике заболели 56 009 жителей. Вылечились 40 459 человек, в том числе 134 — за минувшие 24 часа.

Наряду с этим стало известно, что глава Адыгеи Мурат Кумпилов оценил ход строительства единого контакт-центра региональных учреждений здравоохранения, передаёт портал «Юга.ру».

Как рассказал министр цифрового развития республики Заурбек Шу, для учреждения приобретена вся необходимая техника. Ожидается, что в центре создадут 80 рабочих мест.

«Важно, чтобы и в дальнейшем ни один звонок не остался пропущенным, а жители получали исчерпывающую консультационную помощь», — заявил Кумпилов.

Ранее депутат Госдумы, заслуженный врач России Татьяна Кусайко рассказала, как изменилась отечественная система реабилитации для пациентов, перенёсших коронавирусную инфекцию.