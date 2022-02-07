В Красноярском крае зафиксировали 4639 случаев COVID-19 за сутки

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В Красноярском крае зафиксировали 4639 случаев COVID-19 за последние сутки, госпитализировали 80 человек.
В Красноярском крае зафиксировали 4639 случаев COVID-19 за сутки
  • AP

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Общее число заболевших в крае достигло 213 074. Вылечились при этом 175 203 жителя, включая 1369 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что с понедельника, 7 февраля, в Удмуртии начали оформлять больничные пациентам с ОРВИ и коронавирусом дистанционно. Как передаёт ИА «Удмуртия», об этом заявила зампред правительства республики Эльвира Пинчук на аппаратном совещании.

Она также отметила, что медицинские организации в регионе переведены на семидневный режим работы. Приостановлены плановая амбулаторная помощь и диспансеризация.

Ранее депутат Госдумы, заслуженный врач России Татьяна Кусайко рассказала, как изменилась отечественная система реабилитации для пациентов, перенёсших коронавирусную инфекцию.

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