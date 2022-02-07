В Кировской области подтвердили 1548 случаев COVID-19 за сутки

В Кировской области подтвердили 1548 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

На лечении в больницах находятся 3983 пациента, дома лечатся 24 836 человек с диагностированным гриппом и ОРВИ, 33 781 — с коронавирусом.

Выписаны из медучреждений за минувшие 24 часа 159 жителей.

Наряду с этим, стало известно, что вакцинацию в Крыму прошёл 936 001 житель.

«Вакцинированы полностью 874 565 человек, ревакцинированы 226 124 человека», — цитирует «Крыминформ» региональный Минздрав.

Ранее депутат Госдумы, заслуженный врач России Татьяна Кусайко рассказала, как изменилась российская система реабилитации для пациентов, перенёсших коронавирусную инфекцию.