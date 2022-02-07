В Кировской области подтвердили 1548 случаев COVID-19 за сутки

Короткая ссылка
В Кировской области подтвердили 1548 случаев COVID-19 за последние сутки.
В Кировской области подтвердили 1548 случаев COVID-19 за сутки
  • AP

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

На лечении в больницах находятся 3983 пациента, дома лечатся 24 836 человек с диагностированным гриппом и ОРВИ, 33 781 — с коронавирусом.

Выписаны из медучреждений за минувшие 24 часа 159 жителей.

Наряду с этим, стало известно, что вакцинацию в Крыму прошёл 936 001 житель.

«Вакцинированы полностью 874 565 человек, ревакцинированы 226 124 человека», — цитирует «Крыминформ» региональный Минздрав.

Ранее депутат Госдумы, заслуженный врач России Татьяна Кусайко рассказала, как изменилась российская система реабилитации для пациентов, перенёсших коронавирусную инфекцию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить