Суд 9 февраля рассмотрит вопрос продления депутату Рашкину запрета определённых действий

Басманный суд Москвы 9 февраля рассмотрит просьбу Следственного комитета России о продлении запрета определённых действий депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину.

«В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следствия о продлении Рашкину срока запрета определённых действий до 29 марта. Судебное заседание запланировано на 9 февраля», — приводит ТАСС слова собеседницы агентства.

В середине декабря Басманный суд Москвы запретил Рашкину охотиться, выходить из дома после 23:00 и общаться со свидетелями по уголовному делу.

Суд также лишил депутата Рашкина водительских прав и оштрафовал его на 30 тыс. рублей за отказ от медосвидетельствования.