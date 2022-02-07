Суд 9 февраля рассмотрит вопрос продления депутату Рашкину запрета определённых действий

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Басманный суд Москвы 9 февраля рассмотрит просьбу Следственного комитета России о продлении запрета определённых действий депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину.
Суд 9 февраля рассмотрит вопрос продления депутату Рашкину запрета определённых действий
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

«В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следствия о продлении Рашкину срока запрета определённых действий до 29 марта. Судебное заседание запланировано на 9 февраля», — приводит ТАСС слова собеседницы агентства.

В середине декабря Басманный суд Москвы запретил Рашкину охотиться, выходить из дома после 23:00 и общаться со свидетелями по уголовному делу.

Суд также лишил депутата Рашкина водительских прав и оштрафовал его на 30 тыс. рублей за отказ от медосвидетельствования.

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