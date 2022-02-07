В Ставропольском крае зарегистрировали 1491 случай COVID-19 за сутки

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В Ставропольском крае зарегистрировали 1491 случай COVID-19 за последние сутки. Госпитализировали при этом 171 жителя региона.
В Ставропольском крае зарегистрировали 1491 случай COVID-19 за сутки
  • AP

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова.

Общее число заболевших в крае за время пандемии достигло 154 243. Вылечились 131 343 жителя, в том числе 857 — за минувшие 24 часа.

«Общий уровень заболеваемости остается довольно стабильным. Болезнь в основном протекает в лёгкой и средней степени тяжести, госпитализация требуется нечасто», — отметил Владимиров.

Также стало известно, что в Челябинской области положительный ПЦР-тест на коронавирус получили 4400 жителей. Вылечились 1642 человека, передаёт интернет-издание argumenti.ru.

Ранее депутат Госдумы, заслуженный врач России Татьяна Кусайко рассказала, как изменилась отечественная система реабилитации для пациентов, перенёсших коронавирусную инфекцию.

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