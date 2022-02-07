В Кемеровской области выявили 1851 случай COVID-19 за сутки

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В Кемеровской области выявили 1851 случай COVID-19 за последние сутки.
В Кемеровской области выявили 1851 случай COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Общее число заболевших в области достигло 104 878. Выписаны из больниц 87 999 жителей, в том числе 348 за минувшие 24 часа.

На домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах находятся 10 117 человек.

Также стало известно, что в Севастополе зарегистрировали 593 случая коронавируса за сутки. Госпитализированы 75 пациентов, выздоровели 90 жителей, передаёт «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу городского правительства.

По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в городе заболели 60 933 человека, вылечились 52 272.

Ранее депутат Госдумы, заслуженный врач России Татьяна Кусайко рассказала, как изменилась отечественная система реабилитации для пациентов, перенёсших коронавирусную инфекцию.

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