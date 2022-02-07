В Кемеровской области выявили 1851 случай COVID-19 за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.
Общее число заболевших в области достигло 104 878. Выписаны из больниц 87 999 жителей, в том числе 348 за минувшие 24 часа.
На домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах находятся 10 117 человек.
Также стало известно, что в Севастополе зарегистрировали 593 случая коронавируса за сутки. Госпитализированы 75 пациентов, выздоровели 90 жителей, передаёт «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу городского правительства.
По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в городе заболели 60 933 человека, вылечились 52 272.
Ранее депутат Госдумы, заслуженный врач России Татьяна Кусайко рассказала, как изменилась отечественная система реабилитации для пациентов, перенёсших коронавирусную инфекцию.