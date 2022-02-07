Песков заявил, что в Кремле следят за реакцией в Чечне на беседу Путина и Кадырова

Администрация президента России отслеживает реакцию на встречи Владимира Путина с главами регионов, это касается и его недавнего разговора с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Об этом сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Безусловно, всё, что обсуждается на беседах глав регионов с президентом России, далее тщательно отслеживается различными профильными подразделениями администрации президента и другими ведомствами», — ответил Песков на вопрос, следят ли в Кремле за тем, как отреагировало чеченское руководство на разговор о том, что происходит с силовыми структурами Чечни.

2 февраля стало известно, что Путин провёл рабочую встречу с Кадыровым. Соответствующая информация приводится на сайте главы Чеченской Республики.

Кадыров доложил главе государства о социально-экономической ситуации в Чечне и рассказал о ситуации с безработицей в регионе.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также заявил, что Путин и Кадыров в ходе встречи затрагивали темы, связанные с работой правоохранительных органов.

Кадыров назвал доброй встречу с президентом России в Москве и добавил, что для решения острых вопросов было необходимо личное участие главы государства.