Песков заявил, что в Кремле следят за реакцией в Чечне на беседу Путина и Кадырова
- AP
Об этом сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Безусловно, всё, что обсуждается на беседах глав регионов с президентом России, далее тщательно отслеживается различными профильными подразделениями администрации президента и другими ведомствами», — ответил Песков на вопрос, следят ли в Кремле за тем, как отреагировало чеченское руководство на разговор о том, что происходит с силовыми структурами Чечни.
2 февраля стало известно, что Путин провёл рабочую встречу с Кадыровым. Соответствующая информация приводится на сайте главы Чеченской Республики.
Кадыров доложил главе государства о социально-экономической ситуации в Чечне и рассказал о ситуации с безработицей в регионе.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также заявил, что Путин и Кадыров в ходе встречи затрагивали темы, связанные с работой правоохранительных органов.
Кадыров назвал доброй встречу с президентом России в Москве и добавил, что для решения острых вопросов было необходимо личное участие главы государства.