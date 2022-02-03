В Кремле заявили, что Путин и Кадыров обсудили связанные с работой правоохранителей темы

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Президент России Владимир Путин и глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе встречи затрагивали темы, связанные с работой правоохранительных органов.
В Кремле заявили, что Путин и Кадыров обсудили связанные с работой правоохранителей темы
  • AP

«Помимо всего прочего, затрагивались темы, связанные с работой правоохранительных органов», — сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

2 февраля стало известно, что президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с Кадыровым. Соответствующая информация приводится на сайте республики.

Кадыров доложил главе государства о социально-экономической ситуации в Чечне и рассказал о ситуации с безработицей в регионе.

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