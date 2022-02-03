В Кремле заявили, что Путин и Кадыров обсудили связанные с работой правоохранителей темы
- AP
«Помимо всего прочего, затрагивались темы, связанные с работой правоохранительных органов», — сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
2 февраля стало известно, что президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с Кадыровым. Соответствующая информация приводится на сайте республики.
Кадыров доложил главе государства о социально-экономической ситуации в Чечне и рассказал о ситуации с безработицей в регионе.