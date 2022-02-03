Глава Чечни Кадыров назвал доброй встречу с Путиным в Москве
- AP
«Вчера действительно состоялась встреча добрая. Президент, как всегда, поддержал нас. Были острые вопросы. Как всегда, нужно было личное участие президента», — видеообращение Кадырова опубликовал министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в Instagram.
2 февраля стало известно, что Путин провёл рабочую встречу с Кадыровым. Соответствующая информация приводится на сайте главы Чеченской Республики.
Кадыров доложил главе государства о социально-экономической ситуации в Чечне и рассказал о ситуации с безработицей в регионе.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также заявил, что Путин и Кадыров в ходе встречи затрагивали темы, связанные с работой правоохранительных органов.