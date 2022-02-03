Глава Чечни Кадыров назвал доброй встречу с Путиным в Москве

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал доброй встречу с президентом России Владимиром Путиным в Москве и добавил, что для решения острых вопросов было необходимо личное участие главы государства.

«Вчера действительно состоялась встреча добрая. Президент, как всегда, поддержал нас. Были острые вопросы. Как всегда, нужно было личное участие президента», — видеообращение Кадырова опубликовал министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в Instagram.

2 февраля стало известно, что Путин провёл рабочую встречу с Кадыровым. Соответствующая информация приводится на сайте главы Чеченской Республики.

Кадыров доложил главе государства о социально-экономической ситуации в Чечне и рассказал о ситуации с безработицей в регионе.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также заявил, что Путин и Кадыров в ходе встречи затрагивали темы, связанные с работой правоохранительных органов.