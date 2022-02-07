В Кремле заявили, что журналисты DW смогут работать в пуле канцлера ФРГ в Москве

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что журналисты Deutsche Welle смогут работать в пуле канцлера ФРГ Олафа Шольца в ходе его визита в Москву.
В Кремле заявили, что журналисты DW смогут работать в пуле канцлера ФРГ в Москве
  • © Yuri KADOBNOV
  • AFP

«Безусловно, если в журналистском пуле будут представители Deutsche Welle, да, они смогут работать», — заявил Песков.

При этом он отметил, что DW не сможет больше иметь своего корреспондентского пункта в России и осуществлять вещание на российской территории.

Официальный представитель правительства Германии Хебештрайт заявил о приглашении телерадиокомпании Deutsche Welle сопровождать канцлера ФРГ Олафа Шольца в ходе его предстоящего визита в Москву.

После этого официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что не видит проблем в том, чтобы канцлера Германии в ходе его визита в Россию сопровождали журналисты DW.

3 февраля МИД России объявил о первом этапе ответных мер в отношении немецких СМИ из-за ситуации с запретом на вещание RT DE.

В рамках ответных мер в России закрыт корпункт Deutsche Welle, аннулированы аккредитации всех сотрудников российского бюро данной телерадиокомпании, прекращено её спутниковое и иное вещание.

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