Захарова прокомментировала возможность сопровождения Шольца в России журналистами DW
«Конечно, какие проблемы», — заявила она, отвечая на вопрос, могут ли журналисты DW приехать в Россию вместе с канцлером Германии.
Ранее официальный представитель правительства Германии Хебештрайт заявил о приглашении телерадиокомпании Deutsche Welle сопровождать канцлера ФРГ Олафа Шольца в ходе его предстоящего визита в Москву.
3 февраля МИД России объявил о первом этапе ответных мер в отношении немецких СМИ из-за ситуации с запретом на вещание RT DE.
В рамках ответных мер в России закрыт корпункт Deutsche Welle, аннулированы аккредитации всех сотрудников российского бюро данной телерадиокомпании, прекращено её спутниковое и иное вещание.