Захарова прокомментировала возможность сопровождения Шольца в России журналистами DW

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE» заявила, что не видит проблем в том, чтобы канцлера Германии Олафа Шольца в ходе его визита в Россию сопровождали журналисты медиакомпании Deutsche Welle (DW).

«Конечно, какие проблемы», — заявила она, отвечая на вопрос, могут ли журналисты DW приехать в Россию вместе с канцлером Германии.

Ранее официальный представитель правительства Германии Хебештрайт заявил о приглашении телерадиокомпании Deutsche Welle сопровождать канцлера ФРГ Олафа Шольца в ходе его предстоящего визита в Москву.

3 февраля МИД России объявил о первом этапе ответных мер в отношении немецких СМИ из-за ситуации с запретом на вещание RT DE.

В рамках ответных мер в России закрыт корпункт Deutsche Welle, аннулированы аккредитации всех сотрудников российского бюро данной телерадиокомпании, прекращено её спутниковое и иное вещание.