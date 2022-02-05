Представитель кабмина ФРГ Хебештрайт заявил о приглашении DW сопровождать Шольца в Москву

Официальный представитель правительства Германии Хебештрайт заявил о приглашении телерадиокомпании Deutsche Welle (DW) сопровождать канцлера ФРГ Олафа Шольца в ходе его предстоящего визита в Москву.

Об этом он написал в своём Twitter, комментируя информацию Tagesspiegel о том, что DW не разрешили сопровождать Шольца в Москву.

«Во избежание каких-либо недоразумений: Deutsche Welle приглашена на поездку канцлера в Москву», — заявил Хебештрайт.

Ранее Tagesspiegel со ссылкой на собственные данные заявила, что представителям DW отказали в сопровождении Шольца в ходе его визита в Москву 15 февраля. В статье издания говорилось, что таким образом канцлер Германии может пытаться избежать конфликта с российским руководством.

3 февраля МИД России объявил о первом этапе ответных мер в отношении немецких СМИ из-за ситуации с запретом на вещание RT DE.

В рамках ответных мер в России закрыт корпункт Deutsche Welle, аннулированы аккредитации всех сотрудников российского бюро данной телерадиокомпании, прекращено её спутниковое и иное вещание