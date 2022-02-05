Представитель кабмина ФРГ Хебештрайт заявил о приглашении DW сопровождать Шольца в Москву

Короткая ссылка
Официальный представитель правительства Германии Хебештрайт заявил о приглашении телерадиокомпании Deutsche Welle (DW) сопровождать канцлера ФРГ Олафа Шольца в ходе его предстоящего визита в Москву.
Представитель кабмина ФРГ Хебештрайт заявил о приглашении DW сопровождать Шольца в Москву
  • © Yuri KADOBNOV
  • AFP

Об этом он написал в своём Twitter, комментируя информацию Tagesspiegel о том, что DW не разрешили сопровождать Шольца в Москву.

«Во избежание каких-либо недоразумений: Deutsche Welle приглашена на поездку канцлера в Москву», — заявил Хебештрайт.

Ранее Tagesspiegel со ссылкой на собственные данные заявила, что представителям DW отказали в сопровождении Шольца в ходе его визита в Москву 15 февраля. В статье издания говорилось, что таким образом канцлер Германии может пытаться избежать конфликта с российским руководством.

3 февраля МИД России объявил о первом этапе ответных мер в отношении немецких СМИ из-за ситуации с запретом на вещание RT DE.

В рамках ответных мер в России закрыт корпункт Deutsche Welle, аннулированы аккредитации всех сотрудников российского бюро данной телерадиокомпании, прекращено её спутниковое и иное вещание

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить