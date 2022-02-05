Tagesspiegel: в кабмине ФРГ отказали DW в сопровождении Шольца в Москву
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Об этом пишет Tagesspiegel со ссылкой на собственные данные.
По мнению автора статьи, таким образом канцлер Германии может пытаться избежать конфликта с российским руководством.
3 февраля МИД России объявил о первом этапе ответных мер в отношении немецких СМИ из-за ситуации с запретом на вещание RT DE.
В рамках ответных мер в России закрыт корпункт Deutsche Welle, аннулированы аккредитации всех сотрудников российского бюро данной телерадиокомпании, прекращено её спутниковое и иное вещание.