Tagesspiegel: в кабмине ФРГ отказали DW в сопровождении Шольца в Москву

Управление прессы и информации правительства Германии не разрешило представителям телеканала Deutsche Welle сопровождать немецкого канцлера Олафа Шольца в ходе его визита в Москву 15 февраля.

Об этом пишет Tagesspiegel со ссылкой на собственные данные.

По мнению автора статьи, таким образом канцлер Германии может пытаться избежать конфликта с российским руководством.

3 февраля МИД России объявил о первом этапе ответных мер в отношении немецких СМИ из-за ситуации с запретом на вещание RT DE.

В рамках ответных мер в России закрыт корпункт Deutsche Welle, аннулированы аккредитации всех сотрудников российского бюро данной телерадиокомпании, прекращено её спутниковое и иное вещание.